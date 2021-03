Crosia. Occupazione abusiva in area demaniale: scattano i sigilli su due terreni della Regione

I militari della Stazione Carabinieri Forestale di Rossano, hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. del Tribunale di Castrovillari, Lelio Fabio Festa, procedendo al sequestro di due aree, di proprietà demaniale nel Comune di Crosia.

Le aree, che ricoprono una superficie complessiva di oltre 2000 metri quadri si trovano in località “Trionto” di proprietà della Regione Calabria – Demanio Idrico, ricadono all’interno del Sito di Interesse Comunitario (SIC) denominato “Fiumara Trionto”.

Contestualmente i militari hanno inoltre proceduto alla notifica di un avviso conclusione indagini preliminari, per due soggetti, già deferiti tempo addietro dagli stessi militari, per essersi resi responsabili, entrambi, dei reati di occupazione abusiva di area demaniale fluviale, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico-ambientale, e uno di essi anche di abuso edilizio.

I due si sarebbero impossessati, al fine di occuparle e di trarne profitto, delle due superfici oggetto di sequestro. Su una di esse inoltre erano stati realizzati manufatti edili in assenza di permesso a costruire.