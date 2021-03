Il Parco della Sila alla seconda edizione di “Fuori campo – Il cinema racconta il territorio"

Seconda partecipazione per il Parco nazionale della Sila a “Fuori campo – Il cinema racconta il territorio”. Il progetto, finanziato dal Mibact, intende narrare, attraverso la proiezione di pellicole ma anche con incontri e workshop, i luoghi in cui viviamo.

Alla sua seconda edizione, l’evento parte oggi, mercoledì 24 marzo, e si conclude domenica 28: a causa dell’emergenza sanitaria da Covid19 cambia tuttavia veste. Tutti gli appuntamenti del pregiato cartellone sono, infatti, fruibili (gratuitamente) in streaming sulle pagine social di Rete Cinema Calabria - l’associazione culturale che di “Fuori Campo” è organizzatrice insieme a diversi partner -, mentre i film sono visionabili sulla piattaforma MyMovies.

“Fuori campo” ha dunque l’obiettivo di raccontare cinque diversi territori dell’area regionale calabrese: non solo film e dibattiti, in programma sono previsti anche interviste a esperti e artisti di fama nazionale e filmati di grande impatto visivo ed emozionale. I temi principalmente affrontati riguardano il binomio ambiente-cinema, la biodiversità, il marketing turistico e le molteplici attività di salvaguardia e valorizzazione naturale da porre in essere.

In questo scenario si inserisce anche la partecipazione dell’Ente Parco Nazionale della Sila, pronto a far luce sul legame imprescindibile tra i suoi territori e la settima arte. Non è un caso che il Parco sia stato spesso preziosa location di film e serie televisive di successo: un autentico set a cielo aperto di cui andare fieri e, soprattutto, su cui moltissime maestranze locali possono trovare spazio.

La giornata dedicata alla montagna è fissata a sabato 27 marzo: alle 18.30 la funzionaria dell’Ente Parco Nazionale della Sila, responsabile servizio educazione ambientale, comunicazione, promozione, marketing e turismo, Barbara Carelli prenderà parte al talk dal titolo “Il marketing territoriale in relazione al cinema”, insieme alla responsabile operativa de I Giganti della Sila del FAI Simona Lo Bianco. Sempre sabato 27, tra i diversi e interessantissimi momenti culturali, si segnala il workshop delle 17 su “Scrittura creativa: dal romanzo al cinema”, a cura di Gioacchino Criaco.