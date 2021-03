Paola, donna travolta nei pressi della stazione

Una donna è stata travolta da un’auto nei pressi della stazione di Paola. È successo questa mattina quando, intorno a Mezzogiorno, la donna è stata investita mentre attraversava la strada.

La donna, che è stata trascinata dal mezzo per diversi metri e che ha sbattuto la testa, non è in pericolo di vita. Ha infatti riportato un politrauma e le hanno messo quattro punti di sutura alla testa. Al momento è ricoverata all’ospedale San Francesco di Paola.

Le forze dell’ordine nel frattempo hanno acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza per ricostruire l’episodio.