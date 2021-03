Documento dei sindaci calabresi sul caso Morra

Sono 39 i sindaci che hanno firmato un documento sul caso Morra. (QUI)

Gli amministratori hanno deciso di prendere le distanze dall’accaduto, affermando che “al di là delle responsabilità che saranno portate alla luce, c'è un ragionamento che sorge spontaneo: come si può attaccare in questo modo i medici e gli operatori sanitari? Un anno fa eravamo qui a definirli eroi, oggi ci ritroviamo a leggere storie che non possono esistere. Un'istituzione, come un Senatore, deve avere quello stile, quel garbo proprio del ruolo che rappresenta. Ok un'ispezione, fa parte delle competenze di un rappresentante del Parlamento, ma quando un'ispezione arriva sui giornali a causa dei modi in cui viene condotta, c'è qualcosa che non va”, scrivono i primi cittadini.

“Troppo spesso diciamo che la politica è lontana dalle persone, che non ne comprende i bisogni. Si tratta di un rapporto di fiducia da recuperare e il primo passo per ricominciare è che ogni rappresentante del popolo si ricordi del ruolo che riveste e che quindi adotti modi di fare rispettoso di quel codice istituzionale di comportamento proprio della politica. Quella con la p maiuscola”, concludono.