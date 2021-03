Campagna vaccinale, Spirlì: “Giovedì visita del generale Figliuolo”

Dovrebbe arrivare in Calabria giovedì il commissario per l’emergenza Covid 19 Figliuolo. È quanto ha annunciato il presidente facente funzioni della Regione Calabria, Nino Spirlì, durante la trasmissione “Che giorno è” su Radio 1 Rai.

Ha poi affermato che nel corso della visita farà un giro di ricognizione dei punti di vaccinazione. E in merito alla campagna ha parlato di “situazioni che stanno andando a pieno regime con uno sforzo incredibile anche grazie al volontariato, la Croce Rossa”.

In merito alla sanità in Calabria ha detto che è “debole”, che “ha pochissimo personale e che si sta riorganizzando. I nostri medici e i nostri sanitari si sono dovuti davvero rimboccare le maniche per fare fronte alla pandemia ma anche alla sanità ordinaria, cioè oncologia, diabetici, cardiopatici, persone fragili, perché qui c’è la lotta per chi salvare per primo”.

Ha poi proseguito dicendo che “in Calabria c’è una sanità che è davvero un’altra cosa e quindi è come caricare di un peso una persona che già sta trasportando una montagna sulle spalle, quindi una doppia montagna sulle spalle per una sanità calabrese indebolirà per mancanza di tutto. Il miracolo del 72% rispetto alle forniture significa che c’è quel 30% che comunque il governo ci chiede di tenere da parte e noi lo stiamo facendo. Certo, c’è chi ha vaccinato oltre 70%, ma mi chiedo, con tutto il rispetto per gli amici di Bolzano a esempio, se hanno da parte il famoso 30% per garantire i richiami”.