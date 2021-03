Vibo. “Pizzicato” per strada con due coltelli e sostanze stupefacenti

È stato “pizzicato” con sostanza stupefacenti e due coltelli. Per questo motivo un 20enne vibonese è stato segnalato come assuntore di sostante e denunciato per porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere. È successo ieri pomeriggio quando, gli agenti delle Volanti hanno notato il giovane, in compagnia con un coetaneo, mentre lasciava cadere per terra un involucro contenente uno spinello.

Hanno quindi perquisito l’auto del ragazzo a bordo della quale hanno trovato un coltello multiuso ed un coltello con una lama di 8 centimetri. Inoltre in un contenitore per caramelle, hanno trovato altra sostanza stupefacente.

Il ventenne è stato segnalato come assuntore di stupefacenti alla Prefettura di Vibo Valentia ed è stato anche denunciato per il reato di porto ingiustificato di armi ed oggetti atti ad offendere.