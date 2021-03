Istrice stremato dalla neve salvato in Sila dalla Polizia

Provvidenziale intervento sulla Sila cosentina da parte degli agenti del distaccamento di San Giovanni in Fiore che hanno tratto in salvo un Istrice di circa 10 kg in visibile difficoltà a causa del freddo e della neve.

Nel tardo pomeriggio di lunedì, gli agenti hanno ricevuto un’insolita segnalazione. Il sorvegliante stradale dell’Anas riferiva della presenza di un Istrice (Hystrix cristata) in visibile difficoltà proprio a causa dell’innevamento e del gelo. La zona del rinvenimento è situata sulla Sila cosentina, ad oltre 1300 metri s.l.m., dove vi erano almeno 30 cm di neve fresca e temperature sotto zero. L’animale è stato notato pericolosamente sulla statale, anche in un tratto in curva, rischiando di finire schiacciato dagli automezzi in transito, tra l’altro poco reattivo verosimilmente perché stremato dalle basse temperature e dal forte innevamento, ragion per cui si era adagiato a bordo strada immobile.

I poliziotti intervenuti hanno avvolto in due coperte il mammifero di specie protetta, riponendolo al caldo e dopo averlo rifocillato hanno provveduto in sicurezza a rilasciarlo con successo in una zona più consona alla specie e soprattutto senza la presenza di neve e di pericolose strade.