Chiuse le scuole di Altomonte: studenti in Dad fino al 31 marzo

“In via precauzionale per tutte le scuole di ogni ordine e grado da oggi, martedì 23 e fino a mercoledì 31 marzo sarà sospesa l’attività didattica in presenza”.

È quanto fa sapere l’assessore alla pubblica istruzione Elvira Berlingieri sottolineando con il Sindaco Gianpietro Coppola che “la decisione di preferire in questa fase la didattica a distanza è stata presa di comune accordo con la dirigente scolastica.”

“L’obbligo di attenersi a tutte le prescrizioni anti-Covid vigenti – proseguono Berlingieri e Coppola - continua a richiedere il divieto di assembramento, l’uso della mascherina, la costante igienizzazione delle mani ed il distanziamento interpersonale.”