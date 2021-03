Intimidazione dell’assessore Russo di Scalea: bottiglia con benzina davanti casa

Un grave atto intimidatorio è stato compiuto a Scalea ai danni dell’assessore Luigi Russo. Ignoti hanno lasciato nella notte tra sabato e domenica scorsi una bottiglia contenente benzina e un accendino davanti al cancello d’ingresso della sua abitazione. L’episodio è stato denunciato.

Solidarietà all’assessore è stata prontamente espressa dal sindaco Giacomo Perrotta che condanna il gesto dicendo: “Ora si è superato ogni limite accettabile. Che ne nessuna mi venga a dire che si tratta di una ragazzata o di una cosa di poco conto”.

“Voglio esprimere profondo sdegno per il vile atto intimidatorio a danno dell’Assessore Luigi Russo e – aggiunge Perrotta -desidero esprimere la massima solidarietà, mia personale, di tutta la Giunta Municipale e dell’intera maggioranza."

"Siamo certi che le istituzioni, ai vari livelli, contribuiranno tutte a fronteggiare in modo netto, incisivo e compatto situazioni come quella verificatasi; episodio gravissimo, che non ci destabilizzerà in nessun modo”, conclude il primo cittadino.