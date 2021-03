Covi-19: in Calabria 156 nuovi positivi ma si dimezzano i tamponi eseguiti. Sei le vittime

Brusco calo dei nuovi positivi in Calabria. La scorsa settimana si era conclusa con un costante aumento della curva, che oggi torna a scendere rispetto alla media.

In particolare, nelle ultime 24 ore si registrano 156 nuovi positivi c’è da dire però che si dimezza anche il numero dei tamponi effettuati. I nuovi tamponi eseguiti, infatti, sono stati 1.795 rispetto ai 2.946 effettuati nella giornata di ieri quando i nuovi contagi erano 412. (QUI)

Il maggior aumento di casi si registra nella provincia di Reggio Calabria (+60), seguita dalla provincia di Cosenza (+59), di Vibo Valentia (+30), di Catanzaro (+4) e di Crotone (+2).

Nessun calo invece per quanto riguarda i decessi. Purtroppo nelle ultime ore nella nostra regione sono morte altre 6 persone per o con il coronavirus. Ad oggi le vittime sono 775.

Per quanto riguarda i ricoveri, attualmente, i reparti Covid calabresi ospitano 315 pazienti (+4), mentre nelle terapie intensive si trovano 33 persone (+1). In isolamento domiciliare invece si trovano 8.363 (-21), mentre i guariti sono 34.181 (+166).

I DATI PER PROVINCIA

Nel reggino, dove in 24 ore sono stati registrati 60 nuovi casi, il totale delle persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 sono 16.289. Attualmente i casi attivi sono 1.343 (80 in reparto all'AO di Reggio Calabria; 10 in reparto al P.O di Gioia Tauro; 7 in terapia intensiva; 1.246 in isolamento domiciliare); casi chiusi 14.946 (14.714 guariti, 232 deceduti)..

Nel territorio cosentino, che registra 59 nuovi contagi, il totale delle persone che hanno contratto il virus sono 13.134. In particolare, i casi attivi sono 3.945 (63 in reparto AO di Cosenza; 18 in reparto al presidio di Rossano;15 al presidio ospedaliero di Acri; 18 al presidio ospedaliero di Cetraro; 0 all'Ospedale da Campo; 13 in terapia intensiva, 3.818 in isolamento domiciliare); i casi chiusi 9.189 (8.867 guariti, 322 deceduti).

Nel catanzarese, dove in 24 ore sono stati registrati 4 nuovi positivi, da febbraio le persone che hanno p contratto il coronavirus sono 6.217. Qui i casi attivi sono 2.104 (35 in reparto all'AO di Catanzaro; 9 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 22 in reparto all'AOU Mater Domini; 13 in terapia intensiva; 2.025 in isolamento domiciliare); i casi chiusi sono4.113 (4.007 guariti, 106 deceduti).

Nel crotonese, in cui sono stati registrati 2 nuovi positivi, il computo totale è di 3.554. Attualmente i casi attivi sono 726 (30 in reparto; 696 in isolamento domiciliare); i casi chiusi 2.828 (2.779 guariti, 49 deceduti).

Nel vibonese, dove sono stati registrati 30 nuovi casi, il totale delle persone che hanno contratto il virus è 4.114. Qui i casi attivi sono 543 (15 ricoverati, 528 in isolamento domiciliare); casi chiusi 3.571 (3.505 guariti, 66 deceduti).

Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 192.