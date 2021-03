Università, Savaglio: «Regione assicurerà copertura borse di studio»

Sandra Savaglio

«Il mio assessorato risponderà adeguatamente alle difficoltà economiche che le famiglie dei nostri studenti si sono trovati ad affrontare a causa della pandemia ancora in corso». Lo scrive l'assessore regionale all'istruzione, Sandra Savaglio, in una lettera aperta indirizzata a rettori e studenti universitari calabresi.

«INDIVIDUATE ALTRE RISORSE»

«Come ho già avuto modo di ribadire in nostre comunicazioni precedenti – afferma Savaglio –, torno a precisare che, anche per l’anno accademico in corso, la Regione Calabria assicurerà la copertura totale delle borse di studio agli aventi diritto. Il settore competente sta effettuando tutte le attività propedeutiche all’attivazione della procedura di finanziamento».

«Dopo la fase di ricognizione del fabbisogno finanziario degli atenei calabresi, sulla base delle graduatorie provvisorie degli idonei non beneficiari, al netto dei fondi già erogati e sulla base dei dati finanziari rilevati – spiega ancora l'assessore –, abbiamo individuato ulteriori risorse per quattro milioni e 116mila euro, da impegnare a valere sull’azione 10.5.2 del Por Calabria Fse 2014-2020. La liquidazione è prevista entro il prossimo 31 marzo».

«Inoltre – aggiunge Savaglio –, dalle interlocuzioni avute con l’Autorità di gestione è emerso l'impegno a rinvenire le ulteriori risorse su altre fonti di finanziamento Pac per la copertura totale del fabbisogno dichiarato. Resto comunque sempre a disposizione per ulteriori chiarimenti e spero che il nostro impegno possa alleggerire, almeno in parte, il diffcile e duro momento che tutti stiamo affrontando».