Accorpamento delle Camere di Commercio: Daniele Rossi nominato commissario

Daniele Rossi è il nuovo commissario straordinario della Camera di Commercio di Catanzaro. La nomina, ratificata dal presidente facente funzioni della Regione Calabria, Nino Spirlì, è stata sottoscritta dal ministro per lo sviluppo Giancarlo Giorgetti, in ottemperanza al “Decreto Agosto”, che di fatto chiede di concludere gli accorpamenti degli enti camerali italiani.

Già presidente dell’ente camerale dal dicembre del 2017, Rossi dovrà ora dar seguito a quanto deciso nel 2015, ossia l’accorpamento della camera catanzarese con quelle di Crotone e di Vibo Valentia: operazione di fatto già avviata, ma attualmente ferma a punto morto e non portata a compimento.

“Ringrazio il ministro Giorgetti e il presidente Spirlì per aver scelto di dare continuità all’azione della Camera di Commercio di Catanzaro, riconoscendo così la bontà del lavoro svolto sinora e dando anche serenità all’ambiente camerale nel momento in cui è necessario accelerare per completare le procedure di accorpamento” ha commentato in una nota lo stesso Rossi.