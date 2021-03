Associazione Ferrovie della Calabria, la proposta: “Uno Swing per il Frecciargento”

L’Associazione Ferrovia della Calabria ha dato il via ad una campagna dal nome “Uno Swing per la Freccia”. Non si tratta di uno slogan o di un messaggio criptico, ma di una richiesta precisa per collegare le principali aree del crotonese all’importante collegamento con Bolzano, attivo ormai da un anno dalla stazione di Sibari.

“Se ad oggi, infatti, a causa dell’assenza di elettrificazione, risulta impossibile prolungare la Freccia fino alla città pitagorica, non esiste alcun particolare problema nell’istituzione di una semplice coincidenza con treno Regionale tra Crotone e Sibari e viceversa” spiega l’associazione, scontrandosi “con la dura realtà” rappresentata dai collegamenti su strada ferrata della fascia jonica, che di fatto escludono l’area crotonese.

Il collegamento servirebbe dunque per sopperire alla mancanza del prolungamento del Frecciargento, garantendo però quanto meno un “servizio navetta” che permetta di raggiungere facilmente la stazione di Sibari dai principali centri abitati del crotonese e della fascia interessata. “Ovviamente, riteniamo opportuno che tale collegamento Regionale venga espletato dai nuovi convogli Atr220 ‘Swing’ di Trenitalia, al fine di offrire sia un maggiore comfort a bordo e l’accessibilità anche alle persone a ridotta mobilità, ma anche una certa ‘continuità della modernità’ per chi andrà ad utilizzare questo treno Regionale, una volta sceso dalla Freccia, o viceversa”.

“Un treno in partenza da Sibari intorno alle 23 con destinazione Crotone, passando per Corigliano, Rossano, Cariati, Cirò, e viceversa al mattino in partenza da Crotone attorno alle ore 5.00 in direzione Sibari, nel periodo estivo rappresenterebbe un’eccellente soluzione di viaggio per gli spostamenti notturni dei giovani, che potrebbero così evitare di utilizzare l’automobile sulla pericolosa SS 106” afferma ancora l’Associazione, che ha proposto anche una serie di orari congeniali per non perdere la coincidenza.

“In conclusione, ricordiamo che ovviamente la nostra proposta verrà sottoposta all’attenzione degli organi preposti, dall’Assessorato alle Infrastrutture della Regione Calabria alla Divisione Passeggeri Regionale di Trenitalia: attraverso i nostri canali social e non solo, terremo informati tutti coloro che ci seguono e ci sostengono, relativamente ai risvolti di questa importante battaglia in difesa del diritto alla mobilità dei territori del crotonese e della sibaritide”.