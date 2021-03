Contrasto allo spaccio, nuovo arresto a Crotone

Nascondeva in un prefabbricato a sua disposizione circa 145 grammi di sostanza stupefacente, suddivisa in diverse buste nascoste a loro volta all’interno di un bidone in plastica. Una serie di precauzioni che non gli sono servite contro l’unità cinofila della Guardia di Finanza, intervenuta assieme agli agenti della Questura di Crotone per una serie di controlli mirati al contrasto dello spaccio.

Finisce così in manette un quarantottenne del posto, trovato in possesso di un discreto quantitato di marijuana assieme ad un bilancino di precisione, una macchina per il sottovuoto e diverso materiale per il confezionamento. Il tutto è stato requisito dagli agenti, e lo stabile è stato posto sotto sequestro per permettere le opportune verifiche.