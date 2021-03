Giornata mondiale dell’acqua, l’impegno del Consorzio di Bonifica catanzarese

“Siamo impegnati a fare in modo che la disponibilità idrica agli agricoltori diventi costante e di qualità, lo richiede il nostro agroalimentare”. Lo afferma in una nota il presidente del Consorzio di Bonifica catanzarese, Fabio Borrello, che in occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua ha voluto rivendicare il ruolo “centrale” del consorzio stesso nelle politiche di investimento idriche.

“Il Consorzio gestisce 450 Km di condotte tubate, 50 Km di canalette irrigue, 3 vasche di compenso e 1 Vasca Demodulazione sul Fiume Simeri distribuendo agli agricoltori oltre 66milioni di metri cubi di acqua” spiega Borrello, affermando di garantire acqua “per 11 mila ettari” di superficie irrigua. Per migliorare le criticità, sarebbe opportuno “trattenere l’acqua piovana attraverso il piano invasi piccoli e medie”, in quanto allo stato attuale di riesce a trattenere circa l’11%, definito “troppo poco”.

“Insieme all’Anbi, abbiamo presentato progetti e proprio la Calabria si dimostra la Regione che necessita di maggiori investimenti calcolati in 527 milioni di euro” continua Borrello, che ricorda i numerosi investimenti a valare sui fondi regionali del Psrn. “Questa nuova e rinnovata stagione di impegno fattivo e progettuale per intercettare risorse indispensabili, vede impegnato tutto il Consiglio dei Delegati, gli uffici del Consorzio e gli operatori sul territorio ma per fare bene vogliamo e chiediamo che la Regione Calabria sia al nostro fianco e ci accompagni, in un rinnovato e proficuo rapporto per esaltare e potenziare il ruolo del Consorzio” conclude.