Promozione economica, il Comune di Crotone aderisce a bando di Fincalabra

Ammonta a ben 50 mila euro il tesoretto garantito da una manifestazione d’interesse bandita da Fincalabra e destinata ai comuni capoluogo della Regione con popolazione superiore ai 50 mila abitanti. Un strumento economico mirato alla promozione economica e rivolto a quelle categorie particolarmente colpite dalla crisi economica legata alla pandemia.

“Nel mese di dicembre, quando è stato annunciato il sostegno, Fincalabra ha dato indicazione che avrebbe fornito le modalità operative sull’erogazione. Così è stato con l’emissione di relativo bando a fine febbraio, e come comune avente diritto abbiamo aderito” dichiara in un comunicato l’assessore alle attività produttive di Crotone, Luca Bossi, annunciando l’adesione dell’ente. La volontà è quella di realizzare “interventi sul contesto urbano che migliorino i luoghi identificati e li rendano maggiormente fruibili a cittadini e visitatori e/o altre iniziative comunque finalizzate alla promozione e al rafforzamento dell’attrattività delle aree e del contesto urbano, in cui sono inserite le categorie economiche interessate dagli effetti negativi della crisi economica”.

“Il progetto mira a migliorare il contesto urbano della città, a beneficio indiretto degli operatori economici che soffrono delle conseguenze della crisi pandemica” conclude l’assessore. “Dopo la creazione del fondo di garanzia è un altro passo che va nella direzione di sostenere e supportare il tessuto economico del territorio”.