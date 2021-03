Corigliano, inseguito per le vie del centro tenta di sbarazzarsi della droga: bloccato

Un vero e proprio inseguimento ad alta velocità si è svolto nella prima serata di venerdì 19 marzo, quando i Carabinieri di Corigliano-Rossano hanno notato un’auto che sfrecciava pericolosamente nel centro abitato.

A nulla sono serviti i richiami e le imposizioni dei militari: il guidatore ha continuato a premere sul pedale, nel tentativo, non riuscito, di seminare le volanti.

Non c’è stato scampo per l’uomo, un trentatreenne del posto già noto alle forze dell’ordine, che dopo una serie di spericolate manovre e e frenetiche accellerate è stato bloccato ed immobilizzato. Un rocambolesco insequimento iniziato in Via Fontanelle, e terminato poco oltre la rotonda Walt Disney, nel corso del quale i militari hanno notato il lancio di un oggetto dal finestrino. Intervenuti per recuperarlo, si trattava di un involucro contenente circa 5 grammi di marijuana.

Avviata una minuziosa perquisizione personale e veicolare, i Carabinieri hanno rivenuto ulteriori tracce di sostanze stupefacenti, assieme a diverse bottiglie di alcolici aperte. L’uomo ha accettato di sottoporsi al test dell’etilometro, risultando con tassi alcolemici nella norma, ma non a quello per l’uso di droga.

Per questo motivo, è stato denunciato in stato di liberta per resistenza a pubblico ufficiale e possesso di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. La patente dell’uomo è stata ritirata, mentre la droga recuperata e il veicolo sono stati sequestrati.