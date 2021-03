Rocca di Neto, sequestrata costruzione abusiva: due denunce

Avevano iniziato la costruzione di una grande struttura, probabilmente una villa, in maniera totalmente abusiva e nel bel mezzo di un sito facente parte della rete Natura 2000, in località Cicoria di Rocca di Neto. Ma il controllo dei Carabinieri Forestali ha permesso di bloccare sul nascere la struttura, ancora in uno stato iniziale.

Si tratta di un manufatto di ben 263 metri quadri, realizzato da poco più di un anno e fermo ancora al solo graticciato. Un lavoro che cela “grande perizia tecnica” come scrivono gli stessi militari, pur essendo completamente abusivo e privo di titoli. Dopo aver individuato la costruzione, nel bel mezzo di un’area rurale rientrante nella zona di protezione speciale della Regione, i Carabinieri hanno rapidamente appurato presso il Comune la completa mancanza di autorizzazione.

Sequestrato il manufatto, la struttura è stata dunque bloccata sul nascere. Rintracciati e denunciati i proprietari del terreno agricolo, due fratelli del posto, per costruzione abusiva in area soggetta a vincolo ambientale.