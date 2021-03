Giovani Calabresi per Irto, 500 firme a sostegno del candidato

“Le prossime elezioni regionali rappresentano un appuntamento decisivo per le sorti della nostra regione, per il futuro della Calabria e per le speranze di una nuova generazione”. Inizia così una nota pubblicata dai “Giovani Calabresi per Irto”, che hanno raccolto 500 firme a sostegno del candidato dem in corsa per la presidenza della Regione.

“Crediamo fortemente nella cittadinanza attiva e nell’impegno civico che migliora nel quotidiano ciò che ci circonda e, per questo motivo, avvertiamo la necessità di intervenire nel dibattito politico sulle prossime elezioni regionali” scrivono ancora i giovani, che si dicono “convinti che il ritorno alle urne, seppure rimandato al prossimo autunno a causa dell’evento pandemico, possa rappresentare un’occasione unica di rinnovamento, tanto generazionale quanto di visione politica, nonché di slancio programmatico per la Calabria”.

Occhio di riguardo ai “fondi del Next Generation Eu, che il nuovo governo regionale dovrà programmare, deve essere un’occasione per intervenire su queste tematiche”, sui quali la Calabria dovrà “promuovere il binomio autenticità-innovazione, attraverso la digitalizzazione, garantendo, allo stesso tempo, uno sviluppo ecosostenibile, riaffermando il principio dell’equità territoriale”.

Tali priorità troverebbero “corrispondenza nel progetto di governo del candidato a presidente Nicola Irto”, che gli scriventi descrivono come attento alle problematiche generazionali e capace di “adoperarsi al meglio” per favorire le condizioni di sviluppo.

“Ci appelliamo a tutti i giovani di questa meravigliosa regione affinché si uniscano a noi nel proporre, al fianco di Nicola Irto, un nuovo disegno di Calabria, meritocratica e lungimirante” conclude la nota, con l’invito allo stesso Irto a “prendere parte alla nostra assemblea regionale”.