Vigor Lamezia Women, nuova battuta d’arresto contro il Bitonto

Il Bitonto si conferma la capolista di questo campionato di serie A2 di calcio a cinque femminile, ed impone una nuova sconfitta alle atlete della Vigor Lamezia Women. Una partita che si conclude con un imponente distacco, che sul tabellone finale segna un risultato di 9 a 2 per la squadra pugliese.

La rosa lametina è scesa in campo con dedizione ed ambizione, ma sin dai primi minuti di gioco si è rivelata una partita accesa e dai ritmi intensi. Entrambe le squadre hanno tentato rapidamente e ripetutamente di aggredire la porta avversaria, fino al primo gol da parte del Bitonto, realizzato nei primi 10 minuti della partita.

Rapido il recupero delle biancoverdi, con un il punto segnato da Ferreira su calcio d’angolo, ma i ritmi restano elevati e travolgono la rosa lametina, con cinque ulteriori gol messi a segno dal Bitonto. Allo stesso modo si svolge il secondo tempo, che nonostate un gol segnato da Sevilla vede altre tre reti a favore della capolista, che si piazza così a quota nove.

Risultato che non rende onore alla Vigor Lamezia Women, che avrà modo di riscattarsi il prossimo 28 marzo, quando scendere in campo in casa con il Cus Cosenza.