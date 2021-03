Covid. Il bollettino. Sale ancora la curva dei contagi (+412), sette vittime in 24 ore

Il fine settimana non da tregua: la curva dei contagi continua ad assestarsi su numeri alti, che superano nuovamente quota 400. Sono infatti 412 i nuovi contagi in Calabria nelle ultime 24 ore, ai quali seguono, purtroppo, ben 7 decessi.

Il maggior aumento di positivi continua a trovarsi nella provincia di Cosenza (+231), interessata ormai da un vero e proprio boom di contagi, seguita da quelle di Reggio Calabria (+57), di Catanzaro (+51), di Crotone (+46) e Vibo Valentia (+27). Effettuati 639.292 tamponi eseguiti su 601.706 soggetti.

I DATI PER PROVINCIA

I casi di Covid fin qui accertati in Calabria, comprese le guarigioni sopraggiunte nel frattempo, e suddivisi per ogni singola provincia sono i seguenti:

Nel cosentino, i positivi riscontrati sono stati in tutto 13.079 (+321): casi attivi 3.936 (63 in reparto; 17 in reparto al presidio di Rossano, 15 a Cetraro e 18 ad Acri; 0 ricoveri all’ospedale da campo; 13 in terapia intensiva, 3.813 in isolamento domiciliare); 9.137 i casi chiusi (8.816 guariti, 321 deceduti).

Nel reggino, i positivi al Covid rilevati sono stati complessivamente 16.229 (+57) e così distribuiti: casi attivi 1.329 (81 in reparto; 10 presidio ospedaliero di Gioia tauro, 7 in terapia intensiva; 1.231 in isolamento domiciliare); 14.900 i casi chiusi (14.672 guariti, 228 deceduti).

Nel catanzarese, i contagi accertati sono stati finora 6.208 (+51) casi attivi sono 2.144 (62 in reparto; 12 in terapia intensiva; 2.070 in isolamento domiciliare); 4.067 i casi chiusi (3.961 guariti, 106 deceduti).

Nel crotonese, i casi riscontrati sono 3.552 (+46), gli attivi sono 742 (29 in reparto; 713 in isolamento domiciliare); 2.810 i casi chiusi (2.761 guariti, 49 deceduti).

Nel vibonese, infine, i casi covid rimangono salgono a 4.084 (+27) e gli attivi sono 523 (16 ricoverati, 507 in isolamento domiciliare); 3.561 i casi chiusi (3.496 guariti, 65 deceduti).

Da altra regione e dall’estero si registrano 50 casi attivi e 309 casi chiusi. Sono invece 232 i soggetti che hanno segnalato la loro presenza in regione nelle ultime 24 ore.