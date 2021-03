Cavallo fugge dall’attacco dei cinghiali ma precipita in un burrone: soccorso dai Vvf

Disavventura questa mattina per un cavallo in località Caminia, nel comune di Staletti. L’animale, impaurito dall'attacco di alcuni cinghiali mentre si trovava al pascolo, si è dato alla fuga ma nel bel mezzo della sua corsa è precipitato in un dirupo di circa 40 metri dal piano strada.

A soccorrerlo sono intervenuti i Vigili del Fuoco del comando di Catanzaro, distaccamento di Soverato, con supporto di unità speleo-alpino-fluviale.

I pompieri sono entrati in azione e - con non poche difficoltà - hanno iniziato le operazioni di recupero dell’animale. Lo stesso, raggiunto dai Vigili del Fuoco del nucleo SAF, è apparso in buono stato di salute ed è stato prima rifocillato e poi sedato per l'eventuale recupero con mezzo aereo.