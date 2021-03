Inizio di primavera anomalo in Calabria: pioggia, vento e neve anche a bassa quota

Meteoweb

La primavera parte in modo un po' anomalo in Calabria. Le ultime settimane dell’inverno hanno regalato cieli sereni e temperature gradevoli mentre da ieri, 20 marzo, primo giorno della “bella stagione”, la nostra regione si trova a fare i conti con la pioggia battente, temperature rigide e persino con la neve che è tornata a cadere nel cosentino a quote relativamente basse.

Sulla base dei fenomeni previsti, la Protezione Civile ha rimato ieri per la giornata oggi, domenica 21 marzo, allerta gialla su tutta la regione. (QUI)



Già dalla giornata di ieri la pioggia è scesa abbondante in diverse province del territorio. Fortunatamente, al momento, non si registrano gravi disagi.

Nella scorsa notte sono inoltre calate le temperature e la neve ha imbiancato la parte settentrionale della Regione, in particolare la provincia di Cosenza, sopra i 500-600 metri.

Innevate le colline dell'hinterland di Cosenza e la valle del Crati. A Camigliatello Silano, centro sciistico della Sila cosentina, sono caduti 30 centimetri di neve, molti di più sulle vette, con vere e proprie bufere sul monte Botte Donato, la cima più alta dell'altopiano silano, e sul Pollino.