Regionali. De Magistris accoglie Eugenio Occhini nella sua squadra

Eugenio Occhini, 67 anni, ex funzionario Arca-Enel, in pensione dal luglio 2020, affiancherà Luigi de Magistris nella sua corsa verso la presidenza regionale.

“Sono contento che Eugenio Occhini, che ho sempre apprezzato per il suo spirito combattivo per le battaglie per i diritti, abbia deciso di candidarsi con noi.” Afferma in una nota De Magistris.

“Vivo a Catanzaro, padre felice di una figlia, e diversamente coniugato. Marxista e ambientalista, sono impegnato da sempre in attività sociali per il Bene comune, insieme a Persone, ad Associazioni, Comitati, Movimenti, Laboratori, Forum, ecc. Cito, fra gli altri: Centro Calabrese di Solidarietà, ANMIC, Comitato Settembre in Piazza, UISP, Emergency, Movimento per la Pace, Comitato Referendario Acqua Pubblica, il Baco Resistente, Comitato per il Diritto alla Salute.” Dichiara invece Eugenio Occhini in seguito alla sua candidatura.

“Ho avuto esperienze istituzionali a Catanzaro, -precisa - dapprima come Consigliere di Circoscrizione Centro Storico nel 1997-2000, poi come Consigliere Comunale, una prima volta nel 2006, eletto da indipendente nelle liste di PRC, una seconda nel 2011, eletto nella lista civica La Sinistra”.

“Credo in questa nuova avventura. Infatti, è tempo di scegliere: o battersi per un cambiamento radicale del ceto politico, o starne passivamente al di fuori. Ho scelto di farne parte”, conclude Eugenio Occhini