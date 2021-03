Il maltempo blocca la nuova apertura al Parco Ecolandia: appuntamento al prossimo weekend

L’intensa pioggia che si sta abbattendo in queste ore sul territorio reggino blocca l’inaugurazione de “Le ali di Dedalo”, la nuova installazione del Parco di Ecolandia ad Arghillà. L’apertura è prevista per la mattinata di oggi, 21 marzo, in occasione del primo giorno di primavera.(QUI)

Considerate le previsioni meteo avverse per tutta la giornata di oggi, e tenuto conto della lunga pioggia di ieri, che non rende agevole la visita, la Direzione del Parco rinvia l’appuntamento, per tutti coloro che vorranno partecipare, al prossimo fine settimana.