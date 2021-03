Giornata delle foreste, gli ecosistemi nel messaggio dei ricercatori della facoltà di Agraria

In occasione della Giornata internazionale delle foreste i ricercatori del corso di laurea in Scienze forestali e ambientali del dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria hanno voluto “regalare” un messaggio per evidenziare l’importanza degli ecosistemi forestali per il mantenimento degli equilibri naturali e per la sostenibilità ecologica ed economica del pianeta.

E il video è stato fatto nel luogo in cui la foresta costituisce il simbolo della natura in Europa e nel Mediterraneo: l’Aspromonte.