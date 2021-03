Troppi contagi a Cutro, terna commissariale dispone chiusura delle scuole

Scuole chiuse fino al 27 marzo. La terna commissariale di Cutro ha infatti firmato una nuova ordinanza con la quale dispone la sospensione delle attività didattiche in presenza in tutte le scuole di ogni ordine e grado.

A seguito dell’aumento dei contagi i commissari hanno deciso di disporre misure più restrittive. Invitano poi la cittadinanza di evitare funerali, feste in casa.

Per prevenire il contagio, la terna raccomanda ai cittadini risultati positivi di stare in isolamento cautelativo nelle proprie abitazioni insieme ai familiari conviventi ancor prima che l’Azienda Sanitaria faccia i tamponi molecolari e, in caso di conferma delle positività, annuncia che saranno disposti i necessari provvedimenti di isolamento e quarantena.

Ai negozianti la terna chiede di evitare affollamento, e li invita “a curare che sia contingentato, in relazione agli spazi a disposizione, il numero dei clienti contemporaneamente presenti”.