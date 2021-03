Maltempo: in arrivo venti forti, temporali e nevicate. Allerta gialla in Calabria

Allerta gialla in Calabria che nelle prossime ora sarà interessata da venti forti e temporali. La vasta perturbazione attiva su gran parte dell’Europa porterà maltempo sull’Italia centro-meridionale.

Per questo motivo il Dipartimento della Protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse.

L’avviso prevede dalla tarda serata di oggi, sabato 20 marzo, venti da forti a burrasca dai quadranti settentrionali sulla Sicilia, specie settore orientale, e su Calabria e Basilicata, specie sui settori ionici, in estensione alla Puglia, specie settori meridionali. Mareggiate sulle coste esposte.

L’avviso prevede, inoltre, precipitazioni sparse su Sicilia e Calabria, in estensione alla Puglia, specie settori meridionali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Si prevedono inoltre intense nevicate al di sopra di 800-1000 m sulla Calabria centro-settentrionale, con apporti al suolo moderati, fino ad abbondanti alle quote superiori.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, domenica 21 marzo, allerta arancione su parte della Sicilia e allerta gialla sui restanti settori dell’Isola, oltre che in Basilicata, Calabria e nel Basso Fortore in Puglia.