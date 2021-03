Covid. Nessuna tregua in Calabria: in 24 ore 394 casi e 5 nuovi ricoveri, 4 i decessi

Non c’è tregua in Calabria dove i reparti ospedalieri sono sempre sotto pressione. A fronte dei 394 nuovi positivi e dei 4 decessi registrati nelle ultime 24 ore cresce il numero di ricoverati. Sono infatti 5 i posti letto in più occupati nei reparti ordinari e uno in terapia intensiva.

Cresce ancora la curva dei contagi in regione dove ieri erano stati registrati 376 positivi (QUI).



È Cosenza la provincia che registra più contagi con i suoi 175 positivi, seguono Catanzaro (+95), Reggio Calabria (+53), Crotone (+50), Vibo Valentia (+21).

Da inizio pandemia il totale dei casi confermati è 43.099, i decessi per o con il coronavirus sono 762. I pazienti ricoverati sono 305, mentre in terapia intensiva si trovano 37 persone. Sono invece 8.131 (+311) i pazienti in isolamento domiciliare, mentre i guariti sono 33.864 (+73).

I DATI PER PROVINCIA

Nel Reggino, dove il totale dei casi confermati è a quota 16.172, i nuovi positivi sono 53. Attualmente i casi attivi sono 1.379, di cui 78 ricoveri a Reggio Calabria, 10 a Gioia Tauro (-2); 9 in terapia intensiva (+1); 1.282 in isolamento domiciliare (-1). I casi chiusi sono 14.793, di cui 14.567 guariti (+55); 226 decessi.

Nel Cosentino dove i nuovi casi sono 175, il computo totale è 12.848. Attualmente i casi attivi sono 3.721, di cui 65 ricoveri a Cosenza, 15 a Rossano, 15 ad Acri, 18 a Cetraro, 0 all’ospedale da campo (-3); 12 in terapia intensiva (-1); 3.594 in isolamento domiciliare (+171). I casi chiusi sono 9.127, di cui 8.809 guariti, 318 decessi (+4).

Nel Catanzarese i nuovi positivi rilevati nelle ultime 24 ore sono 95, ma il totale delle persone che hanno contratto il sars-CoV-2 è 6.157. Attualmente i casi attivi sono 2.094, di cui 35 ricoveri a Catanzaro, 8 a Lamezia Terme, 13 al Mater Domini (+7); 16 in terapia intensiva (+1); 2.022 in isolamento domiciliare (+87). I casi chiusi sono 4.063, di cui 3.959 guariti (+2); 104 decessi.

Nel Crotonese, dove il totale delle persone che si sono ammalate è 3.506, i nuovi positivi sono 50. Attualmente i casi attivi sono 705, di cui 31 ricoveri (+1); 674 in isolamento domiciliare (+46). I casi chiusi sono 2.801, di cui 2.752 guariti (+3); 49 decessi.

Nel Vibonese, dove il totale dei casi è 4.057, ma i casi di oggi sono 21. Attualmente i casi attivi sono 524, di cui 15 ricoveri; 509 in isolamento domiciliare (+8). I casi chiusi sono 3.533, di cui 3.468 guariti (+13); 65 decessi.

Per quanto riguarda i pazienti che hanno contratto il coronavirus provenienti da altra regione o stato i casi attivi sono 50 e si trovano in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 309 e sono guariti.

Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile.

Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 175.