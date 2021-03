Belvedere Marittimo, 50enne evade dai domiciliari. Arrestato

È finito in manette un 50enne paolano ma domiciliato a Belvedere Marittimo, accusato di evasione.

All’ora di pranzo i carabinieri di Scalea, durante un normale controllo, hanno accertato l’assenza dell’uomo dal domicilio. Dopo le ricerche, i Carabinieri hanno rintracciato l’uomo all’interno dell’Ufficio Postale di Belvedere Marittimo. Il 50enne ha fornito delle giustificazioni poco plausibili e per questo è stato portato in Caserma per gli accertamenti del caso.

Informata la Procura della Repubblica di Paola, l’uomo è stato dichiarato in stato di arresto. Nel corso dell’udienza per rito direttissimo, l’arresto è stato convalidato e l’uomo è stato portato nuovamente nel proprio domicilio .