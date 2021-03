Don Fortunato Morrone eletto Arcivescovo Metropolita di Reggio-Bova

Mons. Fortunato Morrone

La Chiesa di Dio che è in Crotone - Santa Severina oggi è in festa, perché un suo Presbitero è stato eletto Arcivescovo Metropolita di Reggio Calabria - Bova. Il Santo Padre Francesco ha scelto mons. Fortunato Morrone come successore di mons. Giuseppe Fiorini Morosini.

Mons. Morrone è Presbitero dal 1983. Ha servito con grande dedizione pastorale varie comunità parrocchiali della nostra diocesi: Melissa, Santa Maria de Prothospatariis nel centro storico di Crotone, Santi Cosma e Damiano, Le Castella, San Leonardo di Cutro dove è stato parroco fino ad oggi. Tantissimi giovani - ora adulti - lo ricordano direttore diocesano della Pastorale giovanile e Assistente di Azione Cattolica.

All'impegno pastorale ha sempre unito la ricerca teologica e l'insegnamento della teologia. Profondo e stimato conoscitore del pensiero del Beato J.H. Newman, ha esplorato negli anni le varie discipline teologiche, contribuendo attraverso trentadue anni di insegnamento all'Istituto Teologico Calabro alla formazione teologica e spirituale del Clero Calabrese.

Anche nell’Arcidiocesi ha operato per la formazione teologica e pastorale di tantissimi Laici dirigendo l'Istituto di Scienze Religiose e le varie iniziative di formazione che si sono succedute nel corso degli anni, come la scuola "Fides et Ratio" e, più recentemente, la suola "Unus Magister". Per molti anni, come un fratello maggiore ha accompagnato i primi anni di ministero dei preti giovani e ha curato la formazione permanente dei Presbiteri e dei Diaconi.

La Chiesa diocesana ringrazia il Signore per questi lunghi anni di ministero pastorale di mons. Morrone e accoglie come un segno di predilezione la decisione del Santo Padre Francesco di scegliere mons. Morrone come successore degli apostoli e Pastore della Chiesa Metropolitana di Reggio Calabria - Bova.