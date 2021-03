Rubavano ghiaia dal greto del Neto: arrestati due operai, denunciato il titolare

Due operai di una ditta di calcestruzzi del crotonese sono stati arrestati dai Carabinieri del Gruppo Forestale Crotone dopo essere stati sorpresi, nei giorni scorsi, a trafugare ghiaia dal greto del fiume Neto.

L’arresto è stato possibile grazie ad una segnalazione una segnalazione circostanziata che ha messo i CC forestali in allerta. Entrati in azione, i militari sono riusciti a cogliere in flagranza due uomini che, muniti di una pala meccanica e di un grosso autocarro, cercavano di fuggire con la ghiaia asportata. Dopo un breve inseguimento, i militari hanno fatto scattare le manette per i due operai ed hanno posto sotto sequestro i mezzi in loro possesso.

Il Pubblico Ministero ha chiesto la convalida al Giudice per le indagini preliminari disponendo, frattanto, la liberazione degli arrestati per l’assenza di precedenti specifici. Esso ha, inoltre, dissequestrato due automezzi di cantiere, con l’obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi.

Contestualmente è stato deferito alla Procura della Repubblica anche il titolare dei due, un imprenditore del settore del confezionamento dei calcestruzzi.