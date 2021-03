Inveisce contro Carabinieri fermi ad un posto di blocco: 48enne arrestato a Maida

Con l’accusa di resistenza a Pubblico Ufficiale è finito in arresto ieri a Maida, nel catanzarese, un 48enne lametino.

A far scattare l’arresto sono stai i Carabinieri nel corso di un controllo di routine in località Comuni condomini, nella vasta area commerciale limitrofa alla Strada Statale 280, ed in particolare tra le gallerie del Centro Commerciale "Due mari".

In particolare, l’uomo si sarebbe avvicinato spontaneamente ai militari piazzati in posto di blocco e avrebbe proferito loro ingiurie e minacce per il servizio in corso.

Fermato e avviate le procedure di identificazione, il 48enne avrebbe cercato di dileguarsi e si sarebbe rifiutato di presentare i documenti di riconoscimento. Bloccato e condotto in caserma, è stato ristretto in camera di sicurezza e messo a disposizione della competente Autorità Giudiziaria lametina.