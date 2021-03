Corigliano-Rossano: 57enne accusato di estorsione passa dai domiciliari al carcere

Un ordine di esecuzione di misura cautelare in carcere - emesso dalla Procura di Castrovillari – è stato eseguito dalla Polizia Giudiziaria in servizio al Commissariato di Corigliano-Rossano nei confronti di un uomo di 57 anni, A.S., già sottoposto nel 2017 agli arresti domiciliari per il reato di estorsione.

A seguito della rideterminazione della pena detentiva decisa dal Giudice dell’Esecuzione presso il Tribunale di Castrovillari, l'uomo dovrà espiare la condanna fino al 2026 in detenzione presso la Casa Circondariale della città del Pollino.