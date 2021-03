Cutro. Sorpresi a vendere kit multiuso privi di certificazioni: denunciati due siciliani

Due siciliani 34enni, entrambi con pregiudizi di polizia, sono stari denunciati all’Autorità Giudiziaria dai Caravbinieri di Cutro in quanto ritenuti responsabili di vendita di prodotti industriali con segni mendaci.

In particolare, i due uomini sono stati sorpresi di militari dell’arma nel comune del crotonese mentre erano intenti a vendere, sprovvisti di autorizzazione, delle confezioni denominate "kit multiuso per l'auto - per la casa - i giovani disoccupati", contenenti fazzoletti, cerotti, mascherina e una spugna, prive di documentazioni circa origine, provenienza e qualità. Tutte le confezioni dei kit sono state sequestrate.