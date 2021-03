Covid, scuole chiuse a Catanzaro e Botricello

Stop alle attività didattiche in presenza a Catanzaro e Botricello. Se nel capoluogo di regione le scuole rimarranno chiuse da lunedì 22 a mercoledì 31 marzo, nel centro della costa ionica gli istituti saranno serrati fino al 26 marzo.

All’origine delle decisioni c’è l’aumento dei contagi. In particolare nelle scuole, come scritto una nota del Comune di Catanzaro in cui si parla di “aumento dei casi di positività al Covid 19 all'interno delle varie scuole”.

Da qui la decisione del sindaco Sergio Abramo a sospendere le attività didattica in presenza nelle scuole comunali di ogni ordine e grado, statali e paritarie, compresi servizi educativi per l'infanzia e scuola pubblica dell'infanzia pubblici e privati, nonché ludoteche e asili nido pubblici e privati. Il ritorno in presenza fra i banchi è previsto per il 7 aprile.

Decisione, quella della chiusura delle scuole, assunta anche dal primo cittadino di Botricello, Michelangelo Ciurleo, dopo avere analizzato l’andamento dei contagi nella cittadina ionica.

Nel piccolo centro sono stati infatti registrati oltre 30 casi di contagi. Tra questi diversi bambini, una docente e diversi genitori di studenti che frequentano asilo, scuola elementare e media.