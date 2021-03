Vibo. In attesa per il tampone va in escandescenza e aggredisce volontario Prociv

Momenti di tensione a Vibo Valentia nei pressi del palazzetto dello sport dove vengono effettuati i tamponi alle persone potenzialmente positive al Covid-19.

Un uomo, che regolarmente prenotato e in attesa di sottoporsi al test, è sceso dall’auto e si è diretto verso una delle dottoresse nel gazebo, ordinandole di inginocchiarsi.

La voce della donna ha attirato l’attenzione di un ragazzo della Prociv di Pizzo che si è messo in mezzo cercando di far calmare l’uomo senza alcun risultato. L’uomo si è infatti scagliato contro il ragazzo della Prociv e ha sferrato un pugno, per poi buttarlo per terra.

Sono così intervenuti gli altri infermieri ed è stata allertata la polizia che, arrivata sul posto, ha preso le generalità dell’uomo, la cui posizione è tuttora al vaglio della Polizia. Il rappresentante della Protezione civile, invece, è stato trasportato in ospedale per accertamenti.