Abitazione in fiamme a San Leonardo di Cutro, salvata un’intera famiglia

Attimi di tensione nella prima mattinata di oggi, quando gli agenti della Questura di Crotone, appena terminato il turno notturno, sono stati allertati per un violento incendio divampato all’interno di una abitazione a San Leonardo di Cutro, intrappolando un’intera famiglia.

Immediato l’intervento sul posto, visto il concreto pericolo di vita per i tre soggetti bloccati dalle fiamme in casa: una mamma ed i suoi due figli, di 21 e 14 anni. Gli agenti hanno subito aiutato i malcapitati ad uscire dall’abitazione, completamente avvolta dalle fiamme, per poi tentare di domare l’incendio.

I mobili e gli elettrodomestici erano completamente avvolti dalle fiamme, ma l’attenzione dei poliziotti è subito andata verso una bombola del gas, fonte di ulteriore pericolo: grazie all’uso di alcuni estintori sono comunque riusciti a contenere le fiamme evitando che queste potessero avvolgere la bombola.

Nel mentre, l’intervento dei Vigili del Fuoco ha permesso la messa in sicurezza dell’abitazione, lo spegnimento delle fiamme e lo “sfogo” della bombola del gas. Gli stessi, dopo aver ultimato le operazioni di spegnimento, hanno affermato che la causa dell’incendio sarebbe da ricercarsi in un cortocircuito, probabilmente dello stesso contatore elettrico.