Maltempo, in arrivo pioggia e neve: allerta gialla in Calabria

Forti piogge, raffiche di vento, neve a bassa quota ma sopratutto un abbassamento delle temperature. È quando dobbiamo aspettarci in questo fine settimana, per il quale la Protezione Civile ha diramato una serie di allerte meteo che coinvolgono le regioni più meridionali d’Italia.

Tutta colpa di una vasta massa di aria polare che si sta spostando rapidamente verso l’area del Mediterraneo, e coinvolgerà quasi esclusivamente la parte bassa della penisola. Particolare attenzione è rivolta ai settori settentrionali della Sicilia, per i quali è stata emessa una allerta arancione.

Il peggioramento inizierà dalla tarda serata di oggi, 19 marzo, e durerà almeno per tutta la giornata di domani. Emessa allerta gialla per il resto della Sicilia, Calabria, Basilicata, Puglia e Molise, dove si attendono, oltre a fenomeni temporaleschi sparsi, anche nevicate a quote collinari e forti raffiche di vento.