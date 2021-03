Vaccinazioni, Unità di crisi: “Aumentare percentuali”. Riprende somministrazione AstraZeneca

“La vaccinazione con AstraZeneca è ripartita alle ore 15 di oggi. La dichiarazione dell’Ema deve tranquillizzare gli italiani e i calabresi”. Lo ha dichiarato questo pomeriggio il presidente facente funzione della Regione Calabria, Nino Spirlì, al termine di una riunione con l’unità di crisi regionale per il Covid-19.

Riunione svolta per fare il punto sull’andamento della vaccinazione a livello regionale, e sulla quale la stessa unità di crisi ha evidenziato delle eccessive lentezze, provvedendo a formulare proposte per “aumentare la percentuale di vaccinati in tempi brevi”.

Sarà dunque implementato il sistema di prenotazione online, gestito da Poste Italiane e già attivo in 15 centri, che permetterà di facilitare il processo ai soggetti compresi nelle fasce 70-74 e 75-79 anni. Definita la creazione di una serie di hub vaccinali, che saranno realizzati “nel medio e lungo termine”. Posta attenzione, inoltre, sulle parole del ministro Speranza, che ha parlato di “obbligo convenzionale” per i medici di medicina generale in merito all’attività di vaccinazione.

“AstraZeneca ha superato tutti i controlli già ai tempi della prima autorizzazione da parte di Ema e Aifa, per cui non avevamo dubbi sulla qualità e sull’efficacia di questo vaccino” spiega ancora Spirlì, che si augura che nessuno debba “farne a meno” e che “ possano farlo in tanti, per arrivare, entro quest’estate, a garantirlo a tutti”.