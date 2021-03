Cosenza, noto ristorante rimane aperto a cena: sanzionati proprietario e clienti

Alla vista dei Carabinieri, i clienti ed i gestori di un noto ristorante di Cosenza hanno cercato di nascondersi alla bella e meglio: sotto i tavoli, in bagno, cercando in qualche modo di fuggire. Ma non ci sono riusciti, e sono stati tutti multati.

È successo nella serata di ieri, quanto intorno alle 21:30 è stata segnalata la presenza di diversi avventori all’interno di un locale, intenti a consumare dei cibi nonostante il coprifuoco e le chiusure imposte. Giunti sul posto, dopo aver appurato la contravvenzione, i militari hanno sanzionato il proprietario del locale con una multa da 800 euro, alla quale è seguita una richiesta di sospensione dell’attività alla prefettura.

Conto salato anche per i 9 clienti identificati: non avranno pagato la cena, ma si sono visti consegnare una sanzione di 400 euro ciascuno.