Campora San Giovanni, nasce comitato per la tutela del lungomare

Lo stato “di abbandono ed incuria” che imperversa “da anni” sul lungomare di Campora San Giovanni ha fatto nascere un comitato cittadino che si dedicherà alla sua rivalutazione. Nasce così il Comitato “Lungomare Campora”, che si prefigge come obiettivo quello di sensibilizzare l’amministrazione locale e le istituzioni in generale su diversi punti.

Diversi aspetti riguarderanno direttamente il lungomare: dal ripristino di Via Torrione, unico accesso al mare in sicurezza, alla riparazione dell’illuminazione, dell’asfalto, nonché una serie di collegamenti stradali per permettere l’inversione di marcia e per mettere in sicurezza le aree più pericolose.

Chiesto, inoltre, un occhio di riguardo per la pulizia ed il decoro: fototrappole e multe per chi abbandona rifiuti, pulizia dei terreni dalla vegetazione incolta, risoluzione dei cattivi odori provenienti dalla pompa di sollevamento fognaria, istituzione di un divieto di parcheggio lato mare, da far rispettare sopratutto nei mesi estivi.

Infine, il comitato chiede una serie di abbellimenti da far realizzare agli artisti locali, ma anche la conversione dei terreni lato mare in attività e servizi. Richiesta la pista ciclabile che collega il lungomare ad Amantea, così come previsto nel progetto originale, ed anche l’avvio della raccolta porta a porta dei rifiuti, come già accade nel resto del comune.