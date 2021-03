Vaccinazioni, Granato: “Sistema sanitario subordinato a logica fallimentare”

“Le numerose segnalazioni che continuo a ricevere da parte di medici di base e pazienti raccontano di una situazione davvero drammatica, complicata da un aumento esponenziale dei contagi”. È quanto dichiara la senatrice Bianca Laura Granato, che in una nota stampa definisce “subordinato alla logistica fallimentare” il sistema sanitario regionale.

La senatrice si riferisce alla situazione relativa alla differenza tra i medici operanti in una Unità Complessa di Cure Primarie e non: i primi, servendo “la disponibilità finanziaria dell’Asp”, si sono visti “riconosciuta la priorità nella somministrazione dei vaccini”, mentre i secondi, a causa di carenze di budget, non possono né somministrare né sperare di entrare a far parte, anche loro, di un’Uccp.

“L’organizzazione aziendalistica della medicina di base ha prodotto questo efficiente servizio di somministrazione dei vaccini sul territorio: chi ha le strutture già dotate di personale e locali vaccina i pazienti, chi ha messo a disposizione il proprio studio oppure ha chiesto di fare le vaccinazioni in un locale messo a disposizione dall’Asp attende forniture che arrivano solo ad alcuni, magari quelli che hanno qualche amico, a sorpresa, rendendo di fatto impossibile qualsiasi programmazione” spiega ancora la senatrice, ricordando che nella sola giornata di oggi sono stati “riforniti una cinquantina di medici di base” sul territorio catanzarese.