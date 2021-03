Ospedale di Paola, la Regione annucia apertura del reparto di terapia intensiva

“Si tratta di un grandissimo risultato che aspettavo da tempo”, commenta a caldo il presidente facente funzione Nino Spirlì, annunciado l’apertura del nuovo reparto di terapia intensiva dell’ospedale spoke di Paola-Cetraro.

Una decisione presa dopo un confronto con il commissario dell’Asp cosentina, Vincenzo La Regina, e la primaria del reparto di anestesia, Maria Franca Occhiuzzi, che permetterà di garantire quattro nuovi posti letto a partire da domani, 20 marzo.

“In una fase come questa, in cui, purtroppo, i casi di contagi stanno aumentando, questo reparto rappresenta qualcosa di veramente speciale. Per cui dico grazie a chi si è impegnato e a tutti gli operatori che saranno impegnati a salvare vite umane” afferma ancora Spirlì. Soddisfatto il commissario dell’Asp di Cosenza, che parla di un “aiuto importante per tutta la sanità cosentina” in quanto “siamo finalmente riusciti ad avere il collaudo e, da domani, saremo operativi”.