Corigliano. Si ritrovano per giocare a biliardo, ma i carabinieri interrompono la partita

Si sono ritrovati in un circolo ricreativo per fare una partita a biliardo. Peccato che fossero in vigore le misure anti Covid. Così i presenti, sette in tutto, sono stati multati e il circolo è stato chiuso.

È successo a Corigliano Rossano dove, i militari della sezione radiomobile con il supporto degli agenti della Polizia locale, hanno fatto irruzione nel circolo in contrada San Francesco. Una volta all’interno i militari hanno trovato sette persone ammassate e senza mascherine mentre giocavano su tre tavoli da biliardo.

I Carabinieri hanno interrotto “le partite clandestine” e hanno identificato i presenti, mentre la Polizia locale ha eseguito i controlli amministrativi sulle autorizzazioni di legge.

Al titolare, oltre alle sanzioni pecuniarie previste, è stata poi applicata anche quella accessoria della sospensione del circolo ricreativo, in attesa che la Prefettura di Cosenza decida sul periodo di chiusura dell’attività.