Vaccini e sanità: in piazza Cgil, Cisl e Uil

Vaccini e sanità. Con queste richieste Cgil, Cisl e Uil sono scesi in piazza XI settembre a Cosenza per manifestare contro le criticità del sistema sanitario e della campagna vaccinazione. Alla manifestazione ha partecipato anche l’associazione “La Calabria vista dalle donne”.

L’iniziativa dei sindacati segue l’esposto-denuncia presso la Procura della Repubblica di Cosenza e presso la Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Calabria, per chiedere l’accertamento delle responsabilità per ritardi e disfunzioni nella campagna di vaccinazione anti Covid-19.

I sindacati rivendicano il diritto ad una somministrazione efficace e trasparente dei vaccini, il superamento dei ritardi cronici nell’implementazione del piano attuativo Covid, la garanzia del diritto alla salute oggi negato.

I sindacati hanno poi chiesto e ottenuto l’incontro con il vicario del prefetto di Cosenza, Cinzia Guercio. Sul tavolo, le preoccupazioni di cittadini, lavoratori e pensionati e la richiesta di una forte attenzione del Governo nazionale e del Ministro alla Salute.