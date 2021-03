Tropea, violenta lite familiare: padre muore, figlio indagato per omicidio

Una violenta lite familiare si è trasformata in tragedia: un pensionato del posto, Roberto De Vita, sarebbe stato aggredito a mani nude dal figlio quarantatreenne, Francesco, e dopo numerose percosse in seno alla colluttazione il padre avrebbe perso i sensi al punto da dover essere trasportato d’urgenza in ospedale, in gravi condizioni, dove è poi morto da li a poco.

Un dramma del quale ancora non si conoscono tutti i dettagli ma che per ora ha visto aprire un fascicolo da parte della procura: disposta l’autopsia sul cadavere dell’anziano genitore al fine di valutare eventuali dettagli rilevanti per l’indagine, mentre il figlio è accusato di omicidio preteintenzionale.