Finanziamenti Zes, Autorità Portuale di Gioia Tauro: “In programma interventi per decine di milioni di euro”

Per sostenere l’economia dell’intera regione, l’Autorità Portuale di Gioia Tauro “ha inserito nel proprio Piano Operativo Triennale 2021–2023 una serie di opere pubbliche, che puntano a raggiungere questo obiettivo e ad incentivare possibili insediamenti aziendali”. Lo rende noto la stessa Autorità, riprendendo quanto annunciato quest’oggi dal Ministro per il Sud, Mara Carfagna, che ha annunciato la volontà di destinare 600 milioni di euro per le infrastrutture ricadenti nelle Zes.

L’autorità dunque ricorda di aver “programmato la realizzazione di opere di urbanizzazione dell’area del retroporto, per un valore economico di 10 milioni di euro, per il quale ha fatto richiesta di inserimento nel Piano Nazionale di Rilancio e Resilienza, al fine di preparare le ottimali condizioni di viabilità, illuminazione e canalizzazione delle acque, necessarie a stimolare l’investimento di imprese nazionali ed internazionali in loco”. Il tutto per “creare le condizioni infrastrutturali favorevoli all’insediamento di nuove imprese, oltre a quelle determinate dalla normativa di settore e relativa alla istituzione delle ZES (incentivi, benefici fiscali e semplificazioni amministrative)”.

“Nel contempo” continua la nota, riferendosi ai regolamenti europei in materia di controlli sanitari su animali e merci in entrata “è stata altresì pianificata la creazione della ‘cittadella delle ispezioni’ per un valore economico complessivo di 3,5 milioni di euro”. “Si tratta di un’unica area di controllo integrato delle merci, all’interno della quale sarà realizzato anche il punto di ispezione frontaliera, (valore di 2 milioni di euro) al fine di attivare una maggiore semplificazione delle attività di controllo delle merci” conclude la nota.