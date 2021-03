Reggio Calabria, minuto di silenzio per le vittime del covid. Falcomatà: “Bisogna portare rispetto”

“In occasione delle commemorazioni ufficiali promosse dal Governo insieme ad Anci, con il presidente Antonio Decaro ed insieme ai Sindaci di tutta Italia abbiamo voluto ricordare questo giorno osservando un minuto di silenzio, in contemporanea, di fronte ai Palazzi di Comuni e Città Metropolitane, esponendo le bandiere a mezz'asta in segno di lutto”. Lo dichiara il sindaco metropolitano Giuseppe Falcomatà, al termine della celebreazione di un minuto di silenzio in occasione della prima giornata nazionale in ricordo delle vittime del coronavirus.

“È stato un anno difficile, un anno lunghissimo e pieno di difficoltà, per questa assurda pandemia che ha causato migliaia di lutti e tanti problemi, un anno di mani solcate dalla fatica nelle corsie degli ospedali, del sudore sotto le maschere di protezione e dalle lotte quotidiane per salvare la vita alle tante vittime di questa tragedia” continua Falcomatà, che ha voluto ricordare e sottolineare anche l’impegno e l’abnegazione del personale medico e sanitario.

“Il nostro impegno deve essere quello di onorare le persone che purtroppo hanno perso la vita per il Covid, anche attraverso i nostri comportamenti quotidiani. La battaglia per uscire da questa maledetta crisi pandemica è ancora lunga e potremo dire di averla vinta soltanto quando sarà completato il piano vaccinale” ha concluso il sindaco a margine della sobria cerimonia. “Per questo è necessario accelerare, bisogna fare presto e fare bene. La comunità ha voglia di lasciarsi alle spalle questa tragedia”.