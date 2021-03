Associazione Valentia, nasce a Piscopio il primo “Giardino della Memoria”

Il comune di Piscopio è il primo ad ospitare un “giardino della memoria” dedicato a tutte le vittime del coronavirus. Lo rende noto l’Associazione Valentia, che nei giorni scorsi aveva annunciato di voler realizzare una settantina di aree verdi sul territorio, ed una cinquantina a livello nazionale, per commemorare tutti gli scomparsi.

Una celebrazione che si è svolta in una data simbolica, quella del 18 marzo, prima giornata nazionale in ricordo delle vittime del Covid, dove l’associazione ha provveduto a piantumare un primo albero di ulivo in un’area verde messa a disposizione dalla scuola primaria e secondaria del paese.

Presenti all’evento, oltre agli esponenti dell’associazione, la sindaca del capoluogo Maria Limbardo, l’assessore all’istruzione Franca Falduto, l’assessore all’ambiente Vincenzo Bruni, assieme a diversi esponenti del mondo politico ed imprenditoriale. Diversi gli eventi già in programma, con un’altra piantumazione da effettuare nella frazione di Bivona.